'Мы хотели стать разработчиками лучших RPG, но теперь мы ещё амбициознее' - основатели CDPR

Кроме того, CD Projekt RED не будет делать симуляторы выживание, уверяют директора.

Директора CD Projekt RED, Михаил Новаковски и Адам Бадовски, заявили, что их амбиции значительно выросли.

Если раньше их целью было создать лучшие RPG в мире, то теперь они настроены на куда более масштабные планы: студия хочет выйти за рамки только игр и стать глобальным создателем поп-культуры.

По словам Новаковского, ранее они стремились стать лидерами в разработке RPG, но со временем поняли, что этот путь ограничен сроками жизни каждого проекта. "Мы осознали, что успешная игра - это не гарантия будущих успехов, и нам нужно постоянно развиваться, чтобы поддерживать амбиции".

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Новый курс CD Projekt заключается в том, чтобы создавать не только игры, но и другие продукты: фильмы, анимацию, книги. Аниме Cyberpunk: Edgerunners, которое студия выпустила в сотрудничестве с японской студией Trigger и которое получило большую популярность на Netflix, стало первой ласточкой такого расширения.

Тем не менее, основная цель студии остаётся прежней - создание качественных и запоминающихся игр. Адам Бадовски добавил, что CD Projekt не будет менять курс и менять жанры ради следования трендам. "Мы не бросим все, если, например, симуляторы виживания вдруг станут популярными".

Ближайший релиз студии "Ведьмак 4", сейчас активно разрабатывается. Недавно геймдиректор проекта рассказал про боевой стиль Цири в игре.

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