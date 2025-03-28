Симулятор жизни inZOI вышел в Steam – геймеры массово начинают 'хоронить' Sims

Владельцы игры в раннем доступе получат все дополнения бесплатно.

Корейский симулятор жизни inZOI умудрился стать лидером по количеству "вишлистов" в Steam, обогнав, например, Hollow Knight: Silksong и Elden Ring: Nightreign. Теперь состоялся запуск в раннем доступе – и там все хорошо.

Уже в первые часы релиза inZOI возглавил топ по продажам Steam, а пиковый онлайн достиг отметки 60 000 геймеров. У игры 87% положительных отзывов: симулятор имеет потенциал и может стать лучшим симулятором жизни за всю историю.

В inZOI геймеры могут управлять транспортом, передавать персонажам свою мимику с помощью камеры смартфона, а также превращать любые объекты с фотографий и изображений в мебель или аксессуары.

Видео дня

У проекта мощный редактор персонажей (по сути, можно создать кого угодно), широкий выбор питомцев, за которыми нужно ухаживать (кормить, развлекать и чесать), продвинутая боевая система и суровая система смерти (можно неудачно починить чайник и умереть от удара током).

inZOI - системные требования

Минимальные:

Intel i5 10400 или AMD Ryzen 5 3600

NVIDIA RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT.

12 ГБ ОЗУ.

Рекомендуемые:

Intel i7 12700K или AMD Ryzen 7 7800X3D

NVIDIA RTX 3070или AMD Radeon RX 6800 XT.

16 ГБ ОЗУ.

В украинском Steam за inZOI просят 1199 грн. В рамках периода раннего доступна игра продается по сниженной цене – в день выхода версии 1.0 ценник увеличится. Правда, случится это только в 2026 году.

Ранее стало известно, что владельцы игры в раннем доступе получат все дополнения бесплатно. Ближайший крупный апдейт выйдет уже в мае – симулятор жизни ждут инструменты для моддинга, внутриигровые читкоды и другое.

На днях в Steam "завирусился" новый хит – симулятор наркоторговли в духе сериала "Во все тяжкие". Пиковый онлайн перевалил за 140 000 геймеров, а пользовательский рейтинг составляет внушительные 98%.

А в Epic Games Store раздают сразу две высокооцененные игры о котах. Бесплатная продлится до вечера 3 апреля.

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