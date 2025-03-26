Мелкие детали в играх - это всегда приятно. Они не делают игру лучше в глобальном смысле, но создают ощущение проработанного мира. Assassin’s Creed Shadows, похоже, именно такой проект.
Блогер NikTek опубликовал в соцсетях подборку таких деталей, и они впечатляют. Ubisoft уделяла много внимания системе погоды, и, судя по всему, это того стоило. В одном из видео показано, как снег постепенно тает в реальном времени. В другом - ветер заставляет деревья и листья двигаться в зависимости от его силы.
Есть и более неожиданные моменты. Например, песок становится грязью под дождём, а если сбросить труп в воду, кровь красиво растекается по поверхности. Даже персонажи ведут себя по-разному: Наоэ скользит и теряет равновесие на льду, а Ясукэ выполняет неловкое "падение веры" (прыжком это назвать сложно), которое выглядит гораздо менее грациозно, чем стандартные прыжки ассасинов.
Релиз Assassin's Creed Shadows произошёл 20 марта. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее мы рассказывали, что продажи Assassin's Creed Shadows обогнали Monster Hunter Wilds в Британии. Игра стала успешней, чем все последние релизы Ubisoft.