Снег в игре тает в реальном времени, а течения рек и количество падающих листьев зависит от силы ветра.

Мелкие детали в играх - это всегда приятно. Они не делают игру лучше в глобальном смысле, но создают ощущение проработанного мира. Assassin’s Creed Shadows, похоже, именно такой проект.

Блогер NikTek опубликовал в соцсетях подборку таких деталей, и они впечатляют. Ubisoft уделяла много внимания системе погоды, и, судя по всему, это того стоило. В одном из видео показано, как снег постепенно тает в реальном времени. В другом - ветер заставляет деревья и листья двигаться в зависимости от его силы.

Есть и более неожиданные моменты. Например, песок становится грязью под дождём, а если сбросить труп в воду, кровь красиво растекается по поверхности. Даже персонажи ведут себя по-разному: Наоэ скользит и теряет равновесие на льду, а Ясукэ выполняет неловкое "падение веры" (прыжком это назвать сложно), которое выглядит гораздо менее грациозно, чем стандартные прыжки ассасинов.

Видео дня

Релиз Assassin's Creed Shadows произошёл 20 марта. Игра доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что продажи Assassin's Creed Shadows обогнали Monster Hunter Wilds в Британии. Игра стала успешней, чем все последние релизы Ubisoft.

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