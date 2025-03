Апрель не бьет рекорды, но поиграть будет во что, особенно подписчикам Game Pass.

Март 2025 года порадовал нас парочкой важных релизов, включая Assassin’s Creed Shadows и Split Fiction от Юсефа Фареса, которая пока что главный претендент на "Игру года".

Однако месяц подходит к концу, а значит, пора задуматься о том, что нас ждет дальше. Тем более, в апреле выйдет парочку интригующих игр, особенно для подписчиков Game Pass.

The Last of Us Part II Remastered (ПК)

Дата выхода : 3 апреля

Все мы знаем, что такое The Last of Us 2 – самая неоднозначная и обсуждаемая игра современности. Достаточно зайти на Metacritic: 93 баллов от критиков контрастируют с 58 баллами от игроков. Поэтому единственный способ сформировать свое мнение – это сыграть в нее самому.

ПК-версия получила все дополнения и плюшки, которые есть в версии для PS5, включая режим "рогалика" No Return, возможность свободной игры на гитаре и комментарии разработчиков. Системные требования игры смотрите здесь.

South of Midnight (ПК, Xbox Series, Game Pass)

Дата выхода : 8 апреля

Новый тайтл от студии Compulsion Games, которая известна по We Happy Few, но на этот раз более масштабный, в непривычном сеттинге американского Глубокого Юга и с запоминающимся визуальным стилем.

Первые рецензенты остались довольны увиденным. Главные вопросы к игре касаются разнообразия геймплея и боевой системы. South of Midnight будет доступна по подписке Game Pass с первого дня, в том числе на ПК.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (ПК, PS5, Xbox Series)

Дата выхода: 15 апреля

Вторая половина новой игры от создателей Life is Strange, в котором ваши действия влияют на развитие истории. В центре сюжета группа подруг, с которыми произошло что-то страшное и мистическое летом 1995 года.

Первую часть "Утерянных записей" критики посчитали неплохим началом – 77 балла из 100. Вторая половина будет доступна в качестве бесплатного обновления, что, конечно же, очень приятно.

Clair Obscur: Expedition 33 (ПК, PS5, Xbox Series, Game Pass)

Дата выхода: 24 апреля

JRPG в стиле серии Persona от французской студии с уникальной смесью классических пошаговых боев и элементами экшена в реальном времени: контратаки, парирование и прочее. Это позволяет создавать уникальные комбинации и стратегии, адаптируя персонажей под свой стиль игры.

Судя по превью, игра обладает большим потенциалом, сочетая захватывающий сюжет, красивый мир и глубокую боевую систему. Однако, некоторые аспекты, в частности, навигация и исследование мира, требуют доработки.

Fatal Fury: City of the Wolves (ПК, PS4, PS5, Xbox Series)

Дата выхода: 24 апреля

Первая за 26 лет игра в серии файтингов Fatal Fury. Боевая система здесь более глубокая, чем в Mortal Kombat и Street Fighter и требует не столько молниеносной реакции, сколько стратегии.

Релиз этого файтинга можно назвать уникальным событием еще по одной причине: одним из играбельных персонажей будет знаменитый футболист Криштиану Роналду, причем не в качестве DLC, а сразу в базовом ростере.

