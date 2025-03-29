Дополнение разрабатывалось совместно с Rocksteady, разработчиками Batman Arkham.

Warner Bros. решила отказаться от дополнений для Hogwarts Legacy, включая режиссёрскую версию игры.

По данным Bloomberg, разработкой занимались Avalanche и Rocksteady, а само дополнение должно было добавить новые сюжетные линии, однако проект свернули. В компании посчитали, что контента недостаточно, чтобы оправдать его цену.

Это решение стало частью общей чистки игрового подразделения. Warner Bros. уже закрыла три студии, в том числе Monolith Productions, работавшую над игрой про Чудо-женщину. Плюс, с поста президента уходит Дэвид Хаддад, который проработал в компании 12 лет и на которого массово жаловались разработчики.

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Но Hogwarts Legacy остаётся ключевой франшизой, игра продалась тиражом более 34 миллионов копий, и уже подтверждён сиквел. В ближайшие годы Warner Bros. хочет сосредоточиться на своих самых прибыльных сериях, включая Harry Potter, Mortal Kombat, DC и Game of Thrones, чтобы снова выйти в плюс.

Кроме игр, Warner Bros. всё ещё развивается в своей изначальной стезе - фильмах. Недавно компания показала финальный трейлер экранизации Minecraft с Джеком Блеком в роли Стива.

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