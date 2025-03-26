Вся команда Game Informer снова в строю.

Game Informer - старейший игровой журнал США, который выходил с 1991 года и на протяжении десятилетий был главным источником новостей и рецензий для геймеров. Однако в 2024 году журнал закрылся, когда его бывший владелец GameStop уволил всю редакцию.

Теперь Game Informer возвращается. Главный редактор Мэтт Миллер сообщил, что вся команда вновь собралась, а сайт и архив статей восстановлены. Журнал также снова будет выходить в печатном формате, но даты возобновления выпуска пока не объявлены.

За возрождением стоит студия Gunzilla Games, основанная режиссёром Нилом Бломкампом ("Район № 9", "Робот по имени Чаппи"), бывшим руководителем Warface Алексом Цоллем и финтех-предпринимателем Владом Короловым.

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Несмотря на смену владельца, Game Informer обещает сохранить редакционную независимость. Миллер отметил, что команда Gunzilla поддержала их желание работать без давления извне.

Ранее мы рассказывали, что бывший глава Blizzard Бобби Котик подал в суд на игровых журналистов из Kotaku и Gizmodo за клевету. Якобы Kotaku и Gizmodo в своих статьях о дискриминации в Blizzard упоминали случаи, опровергнутые в расследовании Министерства юстиций США.

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