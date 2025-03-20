Коммунальные услуги для УБД могут быть дешевыми и даже бесплатными, но только в пределах определенной площади.

В Украине военнослужащие получают определенные скидки и послабления от государства в качестве благодарности за их подвиг. Льготы УБД на коммуналку - одна из привилегий, что дает УБД в 2025 году. При некоторых условиях коммунальные услуги могут быть и вовсе бесплатными.

Мы разобрались, какие в 2025 году действуют льготы участникам боевых действий на коммунальные услуги, и куда обращаться для их оформления.

Какие положены льготы военнослужащим на коммунальные услуги

Члены семьи УБД и сами военные, а также участники Революции достоинства могут получить значительную скидку на газ и отопление. Об этом сказано в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

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В 2025 году действуют такие льготы УБД на коммунальные услуги:

скидка 75% на коммунальные услуги;

скидка 75% на квартплату;

скидка 75% на топливо, если в доме нет центрального отопления;

скидка 100% на коммунальные услуги, если УБД имеет инвалидность;

скидка 50% на коммунальные услуги для членов семьи погибших военных.

Площадь жилья, на которую действует скидка, не должна превышать нормы 21 кв. м на каждого человека, который в нем постоянно проживает, и ещё 10.5 кв. м дополнительно.

Работает скидка таким образом - военный или его родственники оплачивают полную стоимость коммуналки, а затем Пенсионный фонд возвращает часть суммы на специальный банковский счет.

Как оформить льготы УБД на коммуналку

Для этого нужно обратиться в ЦНАП или ближайшее отделение Пенсионного фонда. Также можно сделать все онлайн через вебпортал ПФУ.

Пакет документов для получения льготы включает паспорт, идентификационный код и удостоверение УБД. Если заявление подает не сам военный, а его родственник, то нужно добавить документ с подтверждением родственной связи. Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней.

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