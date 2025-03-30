Искусственный интеллект использует уже существующие образы, а большие хиты создаются как что-то уникальное.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник считает, что искусственный интеллект не сможет создать действительно успешные игры, поскольку его работа основана на переработке уже существующего контента.

По его мнению, настоящее творчество не может рождаться из алгоритмов, которые лишь анализируют и комбинируют данные прошлого:

"Будьте самыми креативными. Это значит нанимайте лучших создателей и поощряйте их идеи. Подталкивайте их пробовать новое и избегать копирования. Индустрия развлечений полна подражателей, но большие хиты всегда появляются неожиданно".

Он подчёркивает, что генеративный ИИ не способен создать что-то действительно оригинальное, так как его принципы работы основаны на уже существующих данных: "Вот почему я не переживаю, что ИИ создаст хит. Он смотрит назад, а не вперёд. Самые успешные игры рождаются из воздуха, а не из переработки старого".

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Кроме того, Зельник отметил, что Take-Two не планирует использовать ИИ для создания контента, поскольку авторский подход и уникальное видение — ключевые элементы успеха. "Мы не хотим идти по пути "Человек-паук встречает Бэтмена в мире Назад в будущее". Мы делаем вещи, которых вы никогда раньше не видели".

Ранее Штраус Зельник заявлял, что нейросети не заменят людей, потому что искусственного интеллекта не существует.

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