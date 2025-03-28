Китайский техногигант Tencent фактически стал совладельцем самых прибыльных франчайзов французского разработчика.

Слухи о том, что Ubisoft создаст отдельное подразделение с главными франшизами студии специально для продажи, подтвердились. Французский разработчик игр решил отделить франшизы Assassin's Creed, Far Cry и Rainbow Six.

В пресс-релизе компания объявила о реструктуризации и создании дочерной организации с рыночной стоимостью ~4 млрд евро. "Дочка" получит контроль над франшизами Assassin’s Creed, Far Cry и Tom Clancy’s Rainbow Six. Кроме того, туда перейдут и команды разработчиков.

С порога в новую фирму инвестировал китайский техногигант Tencent, выкупив долю в 25% новой компании за 1.1 милларда евро и фактически став совладельцем самых прибыльных франчайзов Ubisoft.

Видео дня

Журналист Том Хендерсон пишет, что дочерняя компания получит большую степень автономности и сможет самостоятельно развивать игровые серии. Ubisoft, в свою очередь, будет получать доход от роялти. За материнской компанией останутся вселенные Tom Clancy’s Ghost Recon и The Division.

Закрыть сделку, уже одобренную советом директоров Ubisoft, планируется до конца 2025 года. Подробности сотрудничества будут объявлены позже.

В последний релиз Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, сыграло уже более 2 миллионов игроков. Это сделало старт новой части франшизы успешнее, чем у Origins и Odyssey. А вот новая игра по вселенной Star Wars провалилась.

Вас также могут заинтересовать новости: