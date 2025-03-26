Игра выйдет не раньше, чем в 2027 году.

CD Projekt RED поделилась свежими деталями о своих проектах в финансовом отчёте. Самое главное: "Ведьмак 4" выйдет не раньше 2027 года.

Разработка четвёртой части идёт полным ходом, в команде уже более 400 человек, но до релиза ещё далеко. Активная фаза работы над игрой началась только в конце 2024 года. Финансовый директор CDPR отметил, что компания решила обозначить релиз за пределами 2026 года, чтобы инвесторы не рассчитывали на скорый релиз.

Студия также обновила информацию о сиквеле Cyberpunk 2077, который известен под кодовым названием Orion. Сейчас над проектом трудится всего 84 человека. Учитывая, что Cyberpunk 2077 потребовалось восемь лет с момента анонса до выхода, ожидать продолжение в ближайшие годы точно не стоит.

Видео дня

Помимо этих двух крупных игр, CD Projekt RED работает сразу над несколькими другими проектами. 49 человек задействованы в разработке Project Sirius - спин-оффа "Ведьмака" от студии The Molasses Flood. Детали игры пока не раскрываются, но ранее инсайдеры сообщали, что это будет кооперативный экшен.

Также идёт работа над Project Hadar, совершенно новой франшизой CDPR, которую разрабатывает небольшая команда из 17 человек.

В отчёте студия также объявила о новом партнёрстве с мобильным гигантом Scopely. Какая именно франшиза CDPR станет основой их совместного проекта, пока не раскрывается, но сделка выглядит серьёзной. Scopely известна такими хитами, как Monopoly Go, а недавно компания приобрела игры Niantic, включая Pokemon Go, за 3.5 миллиарда долларов.

Финансовые показатели CD Projekt RED за 2024 год демонстрируют стабильность: выручка составила 260 миллионов долларов, а чистая прибыль - 120 миллионов. Хотя этот результат уступает предыдущему году, он всё же превзошёл прогнозы аналитиков. CDPR отметила, что 2024-й стал самым прибыльным годом для компании, в котором не было крупных релизов.

Ранее директора CD Projekt RED Михаил Новаковски и Адам Бадовски рассказали, как они видят будущее компании. По их словам, они хотят стать мультимедийным гигантом и полностью управлять поп-культурой.

Вас также могут заинтересовать новости: