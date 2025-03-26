Сам проект разрабатывается на Unreal Engine 5.

После неудачи с Suicide Squad студия Rocksteady снова переключила внимание на Бэтмена.

Об этом уже сообщал Джейсон Шрайер, а теперь в сети появилась информация, подтверждающая, что команда работает над новой AAA-игрой о Тёмном Рыцаре.

Недавно опубликованная вакансия Senior Core Engine Programmer раскрывает, что разработчики работают непосредственно с низкоуровневым кодом и системами Unreal Engine 5.

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Rocksteady всегда использовала Unreal Engine в своих проектах, включая культовую серию Batman: Arkham. Однако теперь студия переходит на новейшую версию движка, что обещает значительный технический скачок.

Также в вакансии упоминается, что будущая игра будет доступна на следующем поколении консолей, но также заглянет и на нынешние Playstation 5 и Xbox Series. Бывший глава Playstation Шухей Йошида считает, что PS6 выйдет в 2028 году, вот примерно тогда можно ждать и новую игру про Бэтмена.

Ранее мы рассказывали, что Rocksteady ищет геймдиректора для новой игры про Бэтмена. Среди требований к разработчику указан опыт работы над экшенами от третьего лица с ближним боем и открытым миром с возможностью быстрых перемещений.

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