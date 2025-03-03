Украинцы могут платить за электричество в два раза меньше.

На сегодняшний день украинцы оплачивают свет по тарифу 4 гривни 32 копейки за кВт\ч. Такая стоимость была установлена правительством в 2024 году. Вместе с этим с 1 октября 2024 года действовало правило, что люди, которые пользуются различными отопительными установками от сети, при определенных условиях могут платить в два раза меньше. Что изменится с 1 марта и сколько будет стоить "коммуналка" за свет - далее в материале.

Каким будет тариф на электроэнергию в Украине весной

Хорошая новость заключается в том, что с 1 марта поднимать стоимость электроэнергии в стране правительство не будет. Более того - изменились правила оплаты счетов за свет для тех, кто пользуется обогревателями.

С 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года действовало правило - если вы "намотали" меньше 2000 кВт\ч за 30 дней использования электрического обогревателя, то можете платить не 4 гривни 32 копейки, а 2 гривни 64 копейки за кВт\ч.

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В январе 2025 года правительство смягчило условие - теперь все действует наоборот. Вы должны будете оплатить использованную электроэнергию по полному тарифу ( 4,32 грн ), только если превысили лимит в 2000 кВт\ч за 30 дней. Во всех остальных случаях, для тех, кто остался в пределах указанного лимита, тариф на свет будет составлять 2,64 грн.

Проще говоря, если вы используете меньше 2000 кВт\ч в месяц, то будете платить по 2 гривни 64 копейки, если больше, например, 3000 кВт\ч, то за первые 2000 заплатите по 2,64, а за оставшиеся 1000 - по 4,32 грн.

Какие сейчас есть тарифы на электроэнергию для населения

На данный момент в Украине существует ночной и дневной тариф на электроэнергию. Преимущество такого разделения в том, что у этих тарифов разная стоимость. Дневной тариф считается с 7 утра до 11 вечера, по нему придется заплатить 4 гривни 32 копейки за кВт\ч. Ночной тариф на электроэнергию действует с 11 вечера до 7 утра и по нему электроэнергию будут считать по 2 гривни 16 копеек за кВт\ч.

Использовать дневной и ночной тариф на свет смогут только те украинцы, которые поставили себе двухзонные счетчики, для всех остальных такая опция недоступна.

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