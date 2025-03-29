Официально мультиплеер в игре не планируется, так что сообщество решило взять всё в свои руки.

Симулятор жизни inZOI пока остаётся чисто одиночной игрой, но некоторые энтузиасты видят в ней огромный потенциал для многопользовательского проекта.

Моддер tryfancitymorgue из Discord игры заявил о планах создать сетевой режим с возможностью запускать ролевые сервера, наподобие GTA 5 RP.

Идея амбициозная: автор хочет реализовать синхронизацию игроков и создать основу для серверов, где можно будет не только встречаться с другими пользователями, но и разрабатывать собственные механики, транспорт и вводить кастомные правила.

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В планах сделать так, чтобы на одном сервере могли находиться до 1000 человек, но конечно только если движок игры позволит поддерживать такое количество игроков.

Сама концепция напоминает проекты вроде RP-серверов для GTA 5 и GTA: San Andreas. На таких серверах игроки могут заниматься бизнесом, покупать недвижимость, участвовать в различных ролевых сценариях.

Ранее мы рассказывали, что в inZOI обнаружили возможность сбивать детей на машине. Разработчики сразу же удалили эту "фичу", назвав её непреднамеренным багом.

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