Якобы это получилось непреднамеренно.

Игроки inZOI сделали неожиданное открытие сразу после релиза игры: детей можно было сбивать машиной.

Видео с этой "фичей" быстро появилось на YouTube. В ролике один из игроков сносит ребёнка с дороги, отправляя его в следующую жизнь прямо с капота. Другие же дети просто на это не реагируют.

Издатель Krafton быстро вмешался и убрал эту возможность в патче. По словам представителя компании, это был баг, который уже исправили, и студия не считает это смешным.

Видео дня

Теперь, если попытаться сбить ребёнка, машина просто ударяется в невидимую стену. Взрослых, правда, по-прежнему можно сбивать.

Релиз inZOI произошёл 28 марта в раннем доступе Steam. Игра сразу получила онлайн в 60 тысяч игроков и 88% положительных отзывов. Проект называют "убийцей The Sims" за невероятную интерактивность и проработку деталей.

Ранее мы рассказывали, что inZOI стала самой ожидаемой игрой в Steam, обогнав даже Hollow Knight: Silksong, которая, казалось, прописалась в этом списке навечно.

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