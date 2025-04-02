Анонс произошёл на презентации Nintendo Switch 2.

Скажем прямо: год выхода Hollow Knight: Silksong наконец подтверждён! Правда, это не тот фееричный трейлер, которого многие ожидали.

В конце Nintendo Direct был показан небольшой фрагмент игры, который подтвердил, что долгожданная игра выйдет в 2025 году. Хотя это и не самый подробный анонс, новость о дате релиза - уже большая победа для поклонников серии.

Новый фрагмент игрового процесса, хоть и короткий, даст фанатам массу тем для обсуждения на годы вперёд. В ролике можно увидеть Хорнет, которая прыгает по травяным платформам, скользит по склонам и сражается с противниками с помощью своего острого шила.

Видео дня

Хотя всегда есть вероятность, что дата релиза будет изменена, эта новость однозначно обнадеживает, ведь фанаты не получали таких подтверждений с 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что Silksong поселилась на первом месте в топе самых ожидаемых игр в Steam, хоть там её и ненадолго сместила inZOI.

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