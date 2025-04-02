Hollow Knight Silksong выйдет в 2025 году / Фото - Team Cherry

Скажем прямо: год выхода Hollow Knight: Silksong наконец подтверждён! Правда, это не тот фееричный трейлер, которого многие ожидали.

В конце Nintendo Direct был показан небольшой фрагмент игры, который подтвердил, что долгожданная игра выйдет в 2025 году. Хотя это и не самый подробный анонс, новость о дате релиза - уже большая победа для поклонников серии.

Новый фрагмент игрового процесса, хоть и короткий, даст фанатам массу тем для обсуждения на годы вперёд. В ролике можно увидеть Хорнет, которая прыгает по травяным платформам, скользит по склонам и сражается с противниками с помощью своего острого шила.

Видео дня

Фото Silksong 02 апреля 2025
Фото Silksong 02 апреля 2025
Фото Silksong 02 апреля 2025

Хотя всегда есть вероятность, что дата релиза будет изменена, эта новость однозначно обнадеживает, ведь фанаты не получали таких подтверждений с 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что Silksong поселилась на первом месте в топе самых ожидаемых игр в Steam, хоть там её и ненадолго сместила inZOI.

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