Разработчики Inzoi решили прислушаться к пожеланиям игрового сообщества.

Разработчики амбициозного симулятора жизни Inzoi поделились новостями о защите игры на ПК. Авторы "убийцы" Sims отказались от использования популярной утилиты Denuvo, применяющейся издателями для борьбы с пиратами, пишет TechRadar.

Хотя предупреждение о присутствии Denuvo на странице Inzoi в Steam отсутствует, защита обнаружилась в недавно выпущенной демоверсии, что вызвало опасения игроков относительно производительности симулятора и его дружелюбия к моддингу.

Мы осознаем, что отказ от Denuvo повышает риск взлома игры и ее нелегального распространения после релиза. В то же время мы считаем, что это открывает ценную возможность: это позволяет inZOI стать более свободно настраиваемой и даст сообществу способы создавать новые впечатления для других игроков – Хенджун Ким, руководитель разработки.

Хотя отказ от Denuvo может вызвать появление несанкционированных модов, разработчики положительно относятся к творчеству пользователей и добавят официальную поддержку модификаций уже в майском обновлении.

Видео дня

Ранний доступ Inzoi стартует 28 марта 2025 года в Steam, в нем игра пробудет как минимум до конца 2025 года. На днях игра взлетела на вершину чарта самых ожидаемых игр на ПК, обогнав даже Hollow Knight: Silksong.

Ранее разработчики InZOI рассказали, что все обновления для игры в раннем доступе будут бесплатными, а на старте игра будет стоить 40 долларов. Команда планирует выпустить четыре крупных обновления до конца 2025 года.

Системные требования inZOI уже известны. "Убийца The Sims" оказался намного требовательной тех же "Симсов".

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