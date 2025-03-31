Революция для серии: появились превью DOOM: The Dark Ages

Игра удачно поддерживает баланс между стремительностью Eternal и более размеренной DOOM 2016.

Игровые журналисты поделились первыми впечатлениями от DOOM: The Dark Ages. Судя по их обзорам, игра сохранила фирменную динамику серии, но при этом привнесла новые механики, которые делают геймплей более тактическим и разнообразным.

Одним из главных нововведений стал щит-пила. Он не только защищает от атак, но и позволяет парировать удары, метать его во врагов, а также быстро разрывать дистанцию с мощным рывком. Обозреватели отмечают, что это изменение отлично вписывается в стиль DOOM, делая бои зрелищными и напряжёнными.

Важным элементом также стал ближний бой, который теперь заменяет механику бензопилы: чтобы пополнить боезапас, недостаточно просто разрубать демонов, нужно делать это с умом, используя парирование и ударные волны.

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По ощущениям журналистов, первый уровень игры напоминает классический DOOM, удачно совмещая аренные бои и коридорные сражения. Разработчики постарались найти баланс между агрессивными схватками DOOM Eternal и более осмысленным ритмом DOOM (2016), благодаря чему игра остаётся быстрой, но не перегруженной

Помимо традиционных уровней, в DOOM: The Dark Ages появились открытые локации, которые можно исследовать в поисках секретов и альтернативных маршрутов. При этом, если игрок хочет более линейного прохождения, он может просто следовать по основному пути.

Геймплей не ограничивается только перестрелками: в игре есть бои на гигантском мехе и полёты на драконе. Эти эпизоды добавляют ощущение эпичности, но часть журналистов отметила, что они пока не кажутся такими же захватывающими, как традиционные схватки.

Также обозреватели обратили внимание на изменения в передвижении: по сравнению с DOOM Eternal платформинга стало значительно меньше, и геймплей теперь больше ориентирован на горизонтальное перемещение.

Сюжет в игре проработан лучше, чем в предыдущих частях, и переносит игроков в далёкое прошлое, раскрывая предысторию Думслеера. Атмосфера стала более мрачной и готичной, что придаёт игре уникальный стиль.

Разработчики также добавили гибкость в настройке сложности: доступно шесть уровней, а также возможность изменять скорость боя и тайминги парирования, что позволит каждому игроку настроить игру под себя.

Критики подытожили, что DOOM: The Dark Ages - это смелый эксперимент, который сохранил дух серии, но привнёс в неё свежие идеи. Многие уже называют игру одним из главных шутеров последних лет.

Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Xbox Series и Playstation, а также появится в Game Pass в день выхода.

Ранее мы рассказывали про системные требования DOOM: The Dark Ages. RTX снова обязателен, а для высоких настроек также понадобится минимум 32 ГБ оперативной памяти.

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