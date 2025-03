Baby Steps станет настоящим симулятором ходьбы, где игроку нужно будет контролировать каждый шаг главного героя.

Геймдизайнер Беннет Фодди, известный по Getting Over It, готовит новую игру, вдохновлённую Death Stranding.

В Baby Steps, разработанной вместе с Гейбом Куцилло (Ape Out) и Мэттом Боком, игрок берёт под контроль 30-летнего бездельника, вынужденного исследовать природу. Геймплей строится на том, что каждое движение персонажа нужно контролировать вручную, по сути, это буквально симулятор ходьбы.

Хотя механика передвижения остаётся нарочито неуклюжей, как и в прошлых работах Фодди, сам разработчик уверяет, что в этот раз не собирался мучить игроков. "Можно устроить себе челлендж, если хочется. Но Baby Steps больше тяготеет к аркадному стилю с надёжным управлением".

Видео дня

Игра не требует страданий, но позволяет их устроить. Фодди объясняет: "Камень остаётся камнем, дерево остаётся деревом - они просто есть. Это вы в какой-то момент решаете: 'А почему бы не попробовать сюда залезть?'. И тогда сами создаёте себе сложность".

Baby Steps выйдет в конце 2025 года. У игры уже есть страница в Steam.

Ранее мы рассказывали, что симулятор наркоторговли в духе сериала "Во все тяжкие" стал новым хитом Steam. Пиковый онлайн перевалил за 140 тысяч геймеров всего за два дня после релиза.

Вас также могут заинтересовать новости: