Brainrot переводчик и симуляторы свиданий: как разработчики разыгрывали игроков на 1 апреля

Кто-то сделал один пост в социальных сетях, а кто-то сделал целую игру.

У вас спина белая. Если вы вдруг обернулись, то стоит посмотреть на календарь. Во всемирный День дурака разработчики игр часто устраивают розыгрыши над своими фанатами и этот год не стал исключением.

Кто-то решил не сильно заморачиваться и ограничился обычным постингом в социальных сетях, а кто-то сделал отдельный режим в своей игре и даже целые отдельные проекты. Здесь мы собрали несколько интересных розыгрышей от разработчиков игр в честь 1 апреля.

В CD Projekt RED за клавиатуру сел утопец

В Twitter-аккаунтах CDPR появился необычный пост:

Видео дня

"Слюррррррррррррррррррр. Хссссжххх блоп-блоп, краааа крааа чкбчлбчк. Чкблуббл мхмгг, глюбб блюбблургллррг норггггл! Прррооккррр? Крраахх мхмгг шшмрргллуубб мхмгг".

Оказывается, на место SMM временно поставили утопца из "Ведьмака". Монстр даже сделал селфи и приложил к посту.

Brainrot переводчик от Razer

Производитель игровой периферии Razer представил новый софт: Razer Skibidi. Первый в мире переводчик с Брейнрота с поддержкой искусственного интеллекта.

Брейнрот - термин из интернет-культуры, который обозначает низкокачественный контент. Главный источник брейнрота - TikTok, именно оттуда в основном пополняется Brainrot-словарь: Skibidi-toilet, rizz, cook, sigma, goofy и другие.

Режим с пехотой в War Thunder

Разработчики онлайн игры про тысячи единиц военной техники приняли максимально неожиданное решение и анонсировали режим без, собственно, военной техники. Игроки должны были пополнить ряды штурмовиков и сражаться в городских условиях с винтовками и миномётами, но, опять же, не забываем какой сегодня день.

Вместо обещанного режима пехотинцев, в игре запустился ивент, который переносит игроков в антураж Первой мировой войны. Побегать по траншеям не дают, но поуправлять танками, самолётами и даже дирижаблями тех лет получится.

Palworld, больше, чем друзья

Разработчики Palworld из Pocketpair решили расширить свою франшизу в не самом ожидаемом (или наоборот?) направлении. По мотивам игры сделали симулятор свиданий.

Проект Palworld! More Than Just Pals сочетает элементы симулятора свиданий, школьной жизни и фирменного юмора оригинальной игры. Игрокам предложат познакомиться с разными персонажами, среди которых - старшеклассница, медсестра с пристрастием к алкоголю и девушка с ножом.

Таких винтовок много, но эта - моя

Идея с симулятором свиданий оказалась не самой оригинальной. Разработчики PUBG выпустили симулятор свиданий Winner Winner Romantic Dinner. В нём оружие из игры превратилось в аниме-девушек, например, Молли Това (коктейль Молотова) и Ауг-чан (AUG).

Игроки могут участвовать в мини-играх с микрофоном и открывать три концовки, получая награды для PUBG.

Вас также могут заинтересовать новости: