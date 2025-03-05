Рассказываем, как начисляется стаж за время службы в армии, можно ли УБД выйти на пенсию досрочно и какая пенсия у участников боевых действий в Украине.

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют ряд льгот от государства. Среди них - досрочный выход на пенсию. Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине, как начисляется стаж за время военной службы и сколько участники боевых действий могут получать пенсии - в комментарии УНИАН рассказал адвокат.

Как считается стаж УБД - что входит в общий трудовой стаж в Украине

Мобилизованным украинцам и тем, кто служит по контракту, идет стаж за время их службы, который учитывается при выходе на пенсию.

Как рассказала УНИАН адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, трудовой стаж продолжает начисляться контрактникам и мобилизованным при условии, что они выполнили боевое распоряжение и несут службу.

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"И мобилизованным, и контрактникам во время службы, в том числе и в зоне боевых действий, трудовой стаж продолжает начисляться согласно статье 8 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, - поясняет адвокат. - Время прохождения лицами военной службы в особый период, объявляемый в соответствии с законом "Об обороне Украины", то есть, в том числе и во время военного положения, засчитывается не только в стаж, но и в выслугу лет".

При этом, отмечает эксперт, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3 - то есть, один месяц в таких условиях идет как за три. Касательно того, сколько времени нужно провести в зоне боевых действий, чтобы стаж засчитался по этой формуле, то это минимум месяц. Максимального срока нет.

Во сколько выходят на пенсию УБД в Украине и какой будет пенсия

Как объяснила адвокат, статус УБД дает право выйти на пенсию досрочно:

мужчинам - в 55 лет, если у них есть стаж 25 лет;

женщинам - в 50, если у них есть стаж 20 лет.

Если говорить о том, сколько будет пенсия ветеранам боевых действий в 2025 году, то на ее размер влияет как стаж (благодаря ему выплаты могут вырасти), так и должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому, какая пенсия УБД будет у конкретного человека, можно рассчитать только индивидуально.

К пенсии участникам боевых действий украинским законодательством предусмотрены такие доплаты:

повышение 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (то есть, 25% от 2361 грн, это 590,25 грн.);

ежемесячное пособие (помощь на жизнь) - 40 грн;

ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсии УБД (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но не учитывая пенсий за особые заслуги) менее, чем 4 958 грн.

4958,1 грн - это минимальная пенсия УБД в Украине, она должна составлять не менее 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (то есть, 2361 х 2,1 =4958,1 грн).

Напомним, ранее мы рассказывали, какие льготы для УБД 2025 предусмотрены в Украине.

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