Игра очень пытается быть похожей на Disco Elysium, но пока непонятно, насколько успешно.

Редакция PC Gamer увидела новый проект от ZA/UM - Project C4 на GDC 2025 и поделилась деталями. Это изометрическая RPG, во многом напоминающая Disco Elysium, но с рядом изменений.

Действия развернутся в новом сеттинге, напоминающем альтернативные 1960-е. Главный герой - шпионка, возвращённая из забвения для важной миссии. Её образ и прошлое заданы разработчиками, а журналистам PC Gamer она напомнила Клаасье.

Как и Disco Elysium, это изометрическая RPG с пререндеренными локациями и 3D-моделями персонажей. Навыки героя снова разговаривают с ним, но их список обновлён, хоть и остались старые, но переименованные "Грубая сила" и "Полицейская волна".

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Механика напряжения даёт шанс перебросить кубики ценой штрафа на следующие попытки. Шкафчик мыслей теперь работает иначе: усвоение идей моментальное, а игроку предлагают выбрать, принять или подавить их, что даёт взаимоисключающие бонусы.

Механика диссонанс" вводит штрафы за противоречивые действия. Например, если герой бросил курить, а затем закурил снова - последуют негативные последствия.

Игра получит полную озвучку, но голос диктора Лэнвала Брауна заменили. По словам PC Gamer, новый рассказчик звучит сухо и безразлично, но с намёком на скрытые эмоции.

За художественный стиль отвечает Антон Вилл автор иллюстраций Шкафчика мыслей в Disco Elysium. В журнале заданий появились уникальные изображения, которые изменяются в зависимости от развития квеста. В инвентаре вместо 3D-модели персонажа используется бумажная кукла.

Дата выхода игры неизвестна, и даже Project C4 - это рабочее название, на релизе оно будет другим.

Ранее мы рассказывали, что разработчики одного из "духовных наследников" Disco Elysium показали первый скриншот игры.

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