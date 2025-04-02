Главными героями игры должны были стать Куно и Куна.

В сети появилась внутренняя презентация отмененного спин-оффа к Disco Elysium - Project X7. Проект отменили в феврале прошлого года.

Видео, выложенное на YouTube-канале Jamrock Hobo, показывает, как выглядел проект за девять месяцев до отмены. Несмотря на подозрительную дату публикации (1 апреля), подделкой ролик не выглядит: в нем звучит голос бывшей сценаристки ZA/UM Доры Клинджич, которая теперь работает над игрой Summer Eternal.

Согласно утечке, Project X7 носил название Locust City - An Elysium Story. Игрок мог переключаться между двумя персонажами - Куно и Куной, хорошо знакомыми по оригинальной игре.

Видео дня

Презентация также раскрыла, что в игре вернулись бы знакомые навыки, такие как Внутренняя Империя (у Куно) и Авторитет (у Куны), а также появились бы новые, например, Преследование и Засада у Куны или Щит из шрамов и Енот-зверолов у Куно.

Система Шкафчика мыслей тоже оставалась, но теперь игрок мог бы открывать новые идеи, когда персонажи обсуждают что-то между собой. Сюжет Locust City делился на пять актов: Куно и Куна сбегают из Мартинеза после убийства отца Куно и направляются в родной район Куны. Один из ключевых эпизодов - поездка на поезде во втором акте.

Интересной находкой стала бы возможность совместных проверок навыков, где персонажи объединяют усилия для успешного броска. Это явно понравилось бы тем, кто хотел больше взаимодействия с Кимом Кицураги в оригинальной игре.

Кроме того, Locust City предлагал бы несколько концовок (четыре или пять), раздельные инвентари для персонажей (например, шляпа могла бы увеличивать Энциклопедию Куно, а Куне добавлять Авторитет, так как она чувствует себя выше), а также изменяющийся в зависимости от выбора саунд-дизайн.

Название Locust City отсылает к коробке с саранчой, которую Куно носит с собой в Disco Elysium. В игре можно было бы следить за развитием этой мини-цивилизации насекомых, чьи судьбы менялись в зависимости от решений игрока. Колония могла бы пережить войны, бороться за свободу или даже развить политическую систему.

Locust City так и не увидит свет. ZA/UM теперь занята новым Project C4, которая хоть и заявлена не как продолжение Disco Elysium, но очень пытается им быть.

Тем временем Арго Туулик и Дора Клинджич основали студию Summer Eternal, работающую над одноименным проектом, а прежние основатели ZA/UM, Роберт Курвиц и Александр Ростов, уволенные еще в 2021 году, открыли студию Red Info и трудятся над пока неанонсированной игрой.

Ранее мы рассказывали, что разработчики одного из "духовных наследников" Disco Elysium показали первый скриншот игры. Игра Hopetown изо всех сил пытается быть Disco Elysium, но в сети отмечают, что ей это не удаётся.

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