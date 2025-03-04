Запомните трюк, который поможет надолго сохранить гортензии свежими.

Красивые пышные гортензии радуют глаз и всегда выглядят великолепно. Этот величественный цветок радует нас и в горшке, и в букетах. Но при неправильном уходе он быстро увядает и теряет привлекательный вид. Если цветки начали засыхать, а листья поникли - начинайте "спасательную операцию", пока ещё не поздно.

О том, как оживить гортензию в горшке или вазе, рассказало издание Express со ссылкой на президента Общества любителей гортензий Дженнифер Петриц.

Как оживить срезанную гортензию

Эксперт объяснила причину быстрого увядания цветка. Гортензия относится к влаголюбивым культурам и требует большого количества воды. Жидкость впитывают все части растения, включая листья и стебли. Поэтому при нехватке полива гортензия кажется поникшей.

Видео дня

Садовод назвала простой способ, как оживить гортензию в вазе. Вам поможет холодная вода - наполните ею ведро, бочку или другую большую емкость, куда поместятся гортензии целиком вместе с цветками. После погружения оставьте цветок на 15 минут.

Все части растения впитают в воду и оживятся. Затем обрежьте кончики стеблей и опустите в кипяток на несколько секунд. Такой трюк активирует сокодвижение в гортензиях, и букет быстро вернет привлекательный вид.

Также есть необычный способ, как оживить гортензию с помощью кипятка. Сделайте на стеблях крестообразный надрез, разделив его на 4 части. В закаленную посуду влейте 5 см кипятка и поставьте цветки на 4 минуты. Соцветия обрызгайте пульверизатором. После этого срежьте размягченный кипятком кончик и верните букет в вазу с холодной свежей водой.

После того, как оживили гортензии, выберите правильное место для букета. Поставьте вазу в прохладном и недоступном для солнечных лучей месте.

Как спасти увядающую гортензию

Перед тем, как оживить гортензию в горшке, обильно сбрызните пульверизатором цветки и листья растения, чтобы вода стекала по ним. Затем накройте верхушку растения целлофановым пакетом и оставьте на 40 минут. После этого все части впитают влагу и цветок оживет.

Не забывайте поливать гортензии минимум 2 раза в неделю в период цветения, и 1 раз в неделю осенью и весной.

Вас также могут заинтересовать новости: