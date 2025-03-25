Разработка игры завершена – теперь дело за отловом багов и улучшением производительности.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, сиквел культовой вампирской RPG, которой фанаты ждали в первой половине года, снова пришлось отложить, на этот раз – к октябрю.

Как говорится в обращении к игрокам, опубликованном в соцсетях, разработка игры завершена, сейчас команда занимается "устранением багов, стабильностью и производительностью". Но чтобы аудитория получила "наилучшие впечатления" на релизе, полировка затянется до октября.

Напомним, что Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 анонсировали еще в 2019 году, но затем много раз переносили. В какой-то момент игру передали другой студии, и только в сентябре 2023 года случился повторный анонс, за которым последовало пару переносов, ну и сейчас – последний.

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Проектом занимается студия The Chinese Room, подарившая нам Dear Esther и Amnesia: A Machine for Pigs. Вампирская RPG станет самой амбициозной игрой команды. Она попала в топ-20 самых ожидаемых игр по версии пользователей Steam.

В коротком ролике разработчики также показали новые кадры геймплея. Игра будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Главным героем Bloodlines 2 выступит старейшина-вампир, пробудившийся после длительной спячки. Протагонисту больше 300 лет. Игроки смогут "решать сами, каким именно вампиром они будут". На этом пути предстоит поучаствовать в политических играх, заговорах и конфликтах среди кланов кровопийц.

Ожидается, что на полное прохождение основной ветки уйдет около 25-30 часов, а решения игрока будут влиять на финал, поэтому реиграбельность гарантирована.

Ранее фанаты сделали RTX-ремастер Vampire The Masquerade: Bloodlines в честь 20-летия игры. Энтузиасты заменили 99% моделей и текстур, создав локации с нуля.

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