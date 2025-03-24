Ошибка произошла из-за автоматической системы комиссии.

Silent Hill f всё же получит возрастной рейтинг в Австралии, несмотря на изначальную информацию о запрете игры в стране.

Ранее на сайте австралийской возрастной комиссии появилась запись, согласно которой игра якобы получила статус Refused Classification, что означало бы запрет на её продажу в стране. Однако позже эта информация исчезла с базы данных, а теперь представители совета официально заявили, что Silent Hill f не была запрещена.

Окончательное решение по возрастному рейтингу будет опубликовано ближе к выходу игры. Причиной путаницы стала ошибка автоматизированной системы IARC.

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Ранее мы рассказывали, что над Silent Hill f работают авторы культовой визуальной новеллы в жанре психологический хоррор "Когда плачут цикады". Сценарий для игры написал Ryukishi07, а композиторы Dai и Xaki помогают Акире Ямаоке.

Кроме того, продюсер серии Мотои Окамото поделился, что разработчики сделали новую часть серии "на 100% японской". На прошлые Silent Hill слишком сильно влияла западнаая культура, считает Окамото.

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