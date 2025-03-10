Если картофель правильно удобрять, то хороший урожай не заставит себя ждать.

Картофель является одним из самых популярных овощей в Украине. Его не только активно покупают, но и сажают. Чтоб улучшить урожайность, есть разные варианты.

Сегодня мы рассмотрим, как сажать картофель с золой.

Как удобрять картошку золой

Зола - это чудесное натуральное удобрение, в котором содержатся десятки важных для картофеля элементов. Она богата калием, фосфором, цинком, железом и кремнием.

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Золу можно использовать как замену покупным минеральным удобрениям для повышения урожайности на 10-15%. Кроме того, содержание крахмала в корнеплодах увеличится.

В зависимости от того, какое растение или дерево было спалено до состояния золы, у нее будет разный состав.

Так, если она происходит от сосны или березы, то в ней будет много фосфора и калия. Это прекрасно подойдет для нейтрализации кислой почвы.

Зола от гречки и подсолнуха богата кальцием и калием, а от ржи и пшеницы - фосфором.

Если это продукт сожжения ботвы картофеля, то такое удобрение будет богато калием, кальцием и небольшим количеством фосфора. А вот зола от листьев дерева бесполезна - в ней практически нет питательных веществ.

Важно помнить: ее нужно использовать в сочетании с азотными удобрениями. Однако вносить их нужно отдельно. Так, если смешать золу с такими удобрениями как сульфат аммония и аммиачная селитра, образуется газообразный аммиак, который быстро выветрится и пользы от этого не будет.

Удобрение золой действует в почве несколько лет. В норме нужно распределять ее в соотношении 250 граммов на 1 квадратный метр и затем прикопать. Это удобрение не только обогатит почву питательными веществами, но и убьет большинство спор грибка и колорадских жуков.

Теперь рассмотрим, можно ли сыпать золу в лунку при посадке картофеля.

Почему нельзя удобрять картофель золой

Зола входит в перечень того, что нельзя добавлять в лунки при посадке картофеля бездумно. Дело в том, что она обжигает будущие корни растения, из-за чего оно погибнет.

Также она способна навредить, если у вас щелочная почва. В качестве эксперимента, можете внести по одной столовой ложке золы в лунку, но смешайте ее с грунтом. Кроме того, ее можно использовать для подкормки, смешивая золу с грунтом при первом окучивании и в начале бутонизации. В первом случае добавляем по две столовые ложки на куст, а во втором и вовсе по полстакана.

Стоит отметить, что сроки хранения золы дома неограниченны. Важное условие: она должна быть в герметичном контейнере и сухом помещении.

Ранее УНИАН рассказывал, что сажать после картофеля.

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