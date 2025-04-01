Последние драйверы NVIDIA версии 572.XX стали причиной нестабильной работы видеокарт серий RTX 30 и 40.

Все больше владельцев видеокарт серии Nvidia GeForce RTX 40 и RTX 30 сталкиваются с проблемами производительности и стабильности после установки драйверов 572.XX. Как сообщает Tom’s Hardware, на ситуацию даже обратили внимание некоторые разработчики игр.

Изучив критическую ошибку, авторы недавно выпущенных The First Berserker: Khazan и inZOI обвинили в нестабильной работе NVIDIA и попросили игроков вернуться на драйверы версии 566.36, выпущенные аж в декабре 2024 года.

Чаще всего зависания и вылеты наблюдаются у владельцев видеокарт серии RTX 40, но разработчики советуют откат драйвера и пользователям RTX 30. При этом новенькие модели RTX 5090, 5080 и 5070 Ti оказались вне зоны риска и работают без сбоев.

Видео дня

Несмотря на растущее количество жалоб, Nvidia по-прежнему официально не признала какие-либо серьезные проблемы с драйвером 572.xx на видеокартах RTX 30-й и 40-й серии. Нестабильная работа, "краши" и вылеты возникали и у владельцев новых видеокарт RTX 50, но по мере обновления драйверов эта проблема в основном ушла.

Возможно, что проблема будет решена в будущих обновлениях ПО, но на данный момент тем владельцам видеокарт Nvidia, кто ищет более стабильный игровой процесс, лучше придерживаться старых, проверенных драйверов.

Ранее УНИАН рассказывал, что Nvidia отключила поддержку 32-битной PhysX для видеокарт GeForce RTX 5000, что отразилось на их производительности в старых играх. Некоторым даже приходится устанавливать еще одну карточку, чтобы играть в старые игры.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

Вас также могут заинтересовать новости: