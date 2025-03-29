До проекта Ёко Таро японские игры были под слишком большим влиянием Запада, считает Шухей Йошида.

Когда PlatinumGames выпустила NieR: Automata в 2017 году, японская игровая индустрия переживала трудные времена, пытаясь понять, куда двигаться дальше

По словам бывшего президента Playstation Шухея Йошиды, именно NieR стала игрой, которая вернула японские студии к их корням и показала, что можно успешно работать на основе своей культуры, не следуя западным трендам.

До выхода NieR японские разработчики пытались угнаться за модными тенденциями, которые не всегда приносили успех. Но с релизом игры стало ясно, что локальный подход, основанный на уникальной культуре Японии, имеет шанс на международное признание.

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NieR оказала большое влияние на другие игры, вдохновив множество проектов, таких как Stellar Blade. Вдохновение от успеха NieR было заметно и в других жанрах, а сама игра, благодаря уникальным нарративным решением, быстро приобрела культовый статус.

Ранее мы рассказывали, что Square Enix проведёт презентацию в честь 15-й годовщины NieR. Некоторые игроки надеются, что там студия анонсирует новую часть серии.

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