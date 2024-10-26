Deep Silver сообщила об этом в пресс-релизе.

Зомби-экшен Dead Island 2 от компании Dambuster Studio привлёк более 10 миллионов игроков с момента своего релиза в апреле прошлого года.

Издатель игры Deep Silver сообщил об этом достижении в недавнем пресс-релизе. Такой значительный рост аудитории частично обусловлен тем, что игра стала доступна в подписочных сервисах Game Pass и PS Plus, что позволило многим геймерам оценить продолжение популярной серии.

В октябре разработчики выпустили Ultimate-издание Dead Island 2, которое включает оба сюжетных дополнения, эксклюзивное оружие и дополнительное снаряжение для более интенсивных сражений с зомби.

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Отзывы об игре были в целом положительными, но с некоторыми оговорками. На Metacritic Dead Island 2 получила среднюю оценку 73 балла из 100 от критиков и 7,4 балла из 10 от пользователей. В Steam у игры 74% положительных отзывов, что свидетельствует о том, что она понравилась многим игрокам, несмотря на некоторые недостатки.

Ранее мы сообщали, что сегодня GTA: San Andreas исполнилось 20 лет. В связи с этим один из самых популярных модов для игры, который серьёзно исправляет техническую часть проекта, получил крупное обновление, где разработчик смог вернуть некоторый вырезанный контент.

Немного о Dead Island 2

Разработанная студией Dambuster Studios, Dead Island 2 является долгожданным продолжением оригинальной игры, вышедшей в 2011 году. Проект столкнулся с множеством трудностей в процессе разработки, включая смену нескольких студий, но в итоге был успешно завершён.

Игра переносит игроков в солнечный, но охваченный эпидемией зомби Лос-Анджелес. Игрокам предстоит выживать в открытом мире, используя широкий арсенал оружия и уникальные способности. Особое внимание уделено системе крафта, позволяющей создавать и модифицировать оружие, а также кооперативному режиму, где друзья могут объединиться для совместного прохождения.

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