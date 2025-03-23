Готовить наваристую солянку можно по-разному.

Солянка - это густой суп, который впервые начали готовить в 15-17 веке. Считается, что это было крестьянское блюдо - тогда похлебку готовили на мясном бульоне с добавлением капусты, мяса, лука и огурцов. Со временем в рецепт добавили каперсы, маринованные грибы, лимон, маслины и даже квас - в таком виде густой суп в 19 веке начали подавать в трактирах крупных городов. Сейчас каждая хозяйка готовит солянку по-своему.

Мясная солянка - рецепт с копченостями

Солянка по-домашнему не должна готовится долго, поэтому для любой женщины, которой нужно быстро накормить семью, этот рецепт станет спасением.

Ингредиенты:

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двести пятьдесят граммов копченой грудинки;

сто пятьдесят граммов сырокопченой колбасы;

две моркови;

одна большая луковица;

четыре-пять картофелин;

двести граммов соленых огурцов;

две столовых ложки растительного масла;

пакетик томатной пасты;

один лавровый лист;

соль, сахар;

маслины, укроп, лимон, сметана.

Картофель почистить, вымыть, нарезать средними кубиками, опустить в кастрюлю с кипящей водой. Туда же добавить мелко нарезанный лук, варить всё вместе 15 минут. Кубиками нарезать колбасу, грудинку и огурцы. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить тертую морковь. Жарить три минуты, потом добавить копчености и жарить еще три минуты.

Прямо на сковороду налить полстакана воды из кастрюли, туда же выложить томатную пасту, посолить, посахарить, добавить огурцы, перемешать и тушить 5 минут. Как только сварится картофель, вылить в кастрюлю все содержимое сковороды, перемешать, положить лавровый лист и варить 5-7 минут. Солянка сборная готова - ее нужно только снять с огня и дать настояться 10-20 минут. Подавать можно с укропом и сметаной.

Солянка мясная - рецепт с курицей

Любая хозяйка подтвердит, что солянка сборная мясная может быть приготовлена из разного набора мясных деликатесов. В данном рецепте используется курица, но и готовить суп придется немного дольше.

Ингредиенты:

две-три картофелины;

полкилограмма куриных бедер;

сто пятьдесят граммов колбасы или сосисок;

сто пятьдесят граммов вареной или копченой свинины;

четыре соленых огурца;

два репчатых лука;

одна столовая ложка томатной пасты;

три столовых ложки растительного масла;

сметана, укроп, лимон, маслины, зелень.

Куриное мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и сварить бульон - уйдет на это примерно 60 минут. Картофель почистить, вымыть, нарезать кубиками и в отдельной емкости сварить. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить нашинкованный лук, жарить две минуты. Туда же добавить томатную пасту, 2-3 столовых ложки бульона, перемешать и тушить пару минут.

Огурцы нарезать ломтиками, переложить в миску, залить стаканом бульона, тушить под крышкой 10 минут. Мясные продукты нарезать ломтиками и выложить их в бульон из-под курицы. Туда же добавить огурцы, лук и лавровый лист. Варить 10 минут, только потом выложить к остальным ингредиентам картофель. Это солянка классическая, которую можно приготовить дома - подавать ее нужно с лимоном, зеленью, маслинами и сметаной.

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