Солянка - это густой суп, который впервые начали готовить в 15-17 веке. Считается, что это было крестьянское блюдо - тогда похлебку готовили на мясном бульоне с добавлением капусты, мяса, лука и огурцов. Со временем в рецепт добавили каперсы, маринованные грибы, лимон, маслины и даже квас - в таком виде густой суп в 19 веке начали подавать в трактирах крупных городов. Сейчас каждая хозяйка готовит солянку по-своему.
Мясная солянка - рецепт с копченостями
Солянка по-домашнему не должна готовится долго, поэтому для любой женщины, которой нужно быстро накормить семью, этот рецепт станет спасением.
Ингредиенты:
- двести пятьдесят граммов копченой грудинки;
- сто пятьдесят граммов сырокопченой колбасы;
- две моркови;
- одна большая луковица;
- четыре-пять картофелин;
- двести граммов соленых огурцов;
- две столовых ложки растительного масла;
- пакетик томатной пасты;
- один лавровый лист;
- соль, сахар;
- маслины, укроп, лимон, сметана.
Картофель почистить, вымыть, нарезать средними кубиками, опустить в кастрюлю с кипящей водой. Туда же добавить мелко нарезанный лук, варить всё вместе 15 минут. Кубиками нарезать колбасу, грудинку и огурцы. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить тертую морковь. Жарить три минуты, потом добавить копчености и жарить еще три минуты.
Прямо на сковороду налить полстакана воды из кастрюли, туда же выложить томатную пасту, посолить, посахарить, добавить огурцы, перемешать и тушить 5 минут. Как только сварится картофель, вылить в кастрюлю все содержимое сковороды, перемешать, положить лавровый лист и варить 5-7 минут. Солянка сборная готова - ее нужно только снять с огня и дать настояться 10-20 минут. Подавать можно с укропом и сметаной.
Солянка мясная - рецепт с курицей
Любая хозяйка подтвердит, что солянка сборная мясная может быть приготовлена из разного набора мясных деликатесов. В данном рецепте используется курица, но и готовить суп придется немного дольше.
Ингредиенты:
- две-три картофелины;
- полкилограмма куриных бедер;
- сто пятьдесят граммов колбасы или сосисок;
- сто пятьдесят граммов вареной или копченой свинины;
- четыре соленых огурца;
- два репчатых лука;
- одна столовая ложка томатной пасты;
- три столовых ложки растительного масла;
- сметана, укроп, лимон, маслины, зелень.
Куриное мясо вымыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой и сварить бульон - уйдет на это примерно 60 минут. Картофель почистить, вымыть, нарезать кубиками и в отдельной емкости сварить. На разогретую сковороду с растительным маслом выложить нашинкованный лук, жарить две минуты. Туда же добавить томатную пасту, 2-3 столовых ложки бульона, перемешать и тушить пару минут.
Огурцы нарезать ломтиками, переложить в миску, залить стаканом бульона, тушить под крышкой 10 минут. Мясные продукты нарезать ломтиками и выложить их в бульон из-под курицы. Туда же добавить огурцы, лук и лавровый лист. Варить 10 минут, только потом выложить к остальным ингредиентам картофель. Это солянка классическая, которую можно приготовить дома - подавать ее нужно с лимоном, зеленью, маслинами и сметаной.