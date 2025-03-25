Только для владельцев видеокарт GeForce RTX с 12 ГБ памяти или больше.

Корпорация Nvidia объявила о выходе своего игрового помощника на базе искусственного интеллекта, анонсированного в прошлом году. Project G-Assist можно найти в фирменном приложении для компьютеров.

ИИ, помимо всего прочего, способен провести диагностику компьютера, дать рекомендации по настройкам, ответить на вопросы о железе и софте и даже разогнать видеокарту.

Кроме того, пользователи могут попросить у ИИ помощи с прохождением игр, выбором персонажа или составлением билда. G-Assist запускается локально, поэтому доступ к интернету при этом не потребуется. Давать команды можно текстом или голосом. Список команд доступен на сайте Nvidia.

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Впрочем, есть один нюанс: технология работает только на компьютерах с настольными видеокартами GeForce RTX. Нужна 30-я серия и 12 ГБ видеопамяти минимум. На ноутбуках технология заработает позже.

Скачать Project G-Assist можно через приложение NVIDIA App во вкладке Home в разделе Discovery. G-Assist активируется командой Alt+G.

Ранее в этом месяце Microsoft представила ИИ-напарника, который поможет людям с прохождением игр. Протестировать Copilot for Gaming можно будет уже в апреле через мобильное приложение Xbox.

УНИАН рассказывал о бизнесмене, который сделал видеоигру с помощью ИИ и теперь зарабатывает 90 тысяч долларов в месяц. Проект привлек внимание Илона Маска и вдохновил других разработчиков.

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