Стандартное издание обойдётся в 1149 гривен.

В Steam открылись предзаказы на масштабную MMORPG во вселенной "Дюна" - Dune: Awakening. Cтандартное издание стоит 1149 гривен, тогда как Deluxe и Ultimate-версии продаются за 1549 и 1 899 гривен соответственно. Обладатели расширенных изданий смогут начать игру за пять дней до официального релиза.

Разработчики отказались от раннего доступа и сразу выпустят полноценную версию. Игра будет получать бесплатные обновления и дополнительный контент, а премиальные DLC останутся необязательными. Четыре таких дополнения войдут в Сезонный пропуск.

Системные требования Dune: Awakening

1080p / 30 FPS (низкие настройки)

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GTX 1060 (6 ГБ) / Radeon 5600 XT (6 ГБ)

Место на диске: 60 ГБ

Дополнительно: DirectX 12

1080p / 60 FPS (средние настройки)

Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: RTX 2070 (8 ГБ) / Radeon RX 6600 (8 ГБ)

Место на диске: 75 ГБ

1440p / 60 FPS (высокие настройки)

Процессор: Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 2600X

Видеокарта: RTX 3070 (8 ГБ) / Radeon 6700 XT (12 ГБ)

4K / 60 FPS (ультра-настройки)

Процессор: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5800X

Видеокарта: RTX 4070 (12 ГБ) / Radeon 7800 XT (12 ГБ)

Релиз Dune: Awakening запланирован на 20 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5, Xbox Series, а также и на прошлом поколении Playstation 4 и Xbox One.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, сколько будет стоить симулятор жизни inZOI, который, в отличие от Dune: Awakening, сначала всё же выйдет в раннем доступе.

Вас также могут заинтересовать новости: