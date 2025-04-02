Сейчас Microsoft ведёт переговоры с протестующими.

Профсоюз ZeniMax Workers United, объединяющий около 300 тестировщиков из Bethesda, проголосовал за право организовать забастовку. Большинство его членов, более 94%, поддержали это решение.

Хотя сам факт голосования не означает немедленного начала забастовки, теперь у профсоюза есть возможность пойти на этот шаг, если корпорация не удовлетворит их требования.

Разработчики уже выходили на однодневную забастовку в прошлом году, протестуя против принудительного возвращения в офис и передачи части тестирования сторонним компаниям. Сейчас к этим вопросам добавилось еще два: повышение зарплат и улучшение условий труда.

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Тестировщица Обри Литчфилд считает, что такая гигантская корпорация, как Microsoft, могла бы предложить своим сотрудникам достойные условия работы, но вместо этого на переговорах создает впечатление, что их требования чрезмерны:

"Они хотят, чтобы мы соглашались на минимум, хотя это не более чем базовые вещи: нормальная зарплата, условия, в которых можно жить, а не выживать".

Microsoft в ответ заявила, что ценит труд специалистов по обеспечению качества и стремится к справедливому соглашению. Компания уверяет, что переговоры идут продуктивно, многие вопросы уже согласованы, а новое предложение предусматривает повышение зарплат, улучшение соцпакета и гибридный график работы. Однако тестировщиков не устраивает необходимость работать три дня в неделю в офисе, особенно учитывая, что студия успешно выпускала игры в полностью удаленном режиме.

Старший тестировщик Закари Армстронг подчеркивает, что низкие зарплаты и расходы на жизнь в городах, где ZeniMax требует присутствия сотрудников, создают серьезные трудности.

Он уверен, что без удаленного формата работы многим специалистам будет просто невозможно продолжать карьеру в компании. "Из-за их решений многим из нас пришлось заморозить свои жизни. Мы не можем позволить себе нормальные условия, когда наша зарплата даже не покрывает рост цен на жилье".

Ранее мы рассказывали, что разработчики Ubisoft бастуют против компании. На протест вышла тысяча человек.

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