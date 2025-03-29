Весной нужно использовать доступные меры защиты от насекомых.

Каждую весну происходит одно и то же - природа просыпается, а вместе с ней и представители фауны. Касается это не только милых пчел или бабочек, но и опасных насекомых - клещей. Если у вас есть домашний любимец, то вы знаете, что таблетки от клещей для собак - обязательная составляющая рациона питомца с марта по октябрь. Тем не менее, защищать от атак нужно не только животное, но и себя.

Что нужно делать, чтобы не подцепить клеща - советы

Министерство охраны здоровья Украины предлагает несколько советов и рассказывает украинцам, что делать, чтобы не подцепить клеща. Как минимум, необходимо позаботиться о правильной одежде - надеть головной убор, длинные штаны, высокие носки, куртку или кофту с длинным рукавом. Это правило актуально не только для пикников в лесу - клещи могут атаковать вас даже во время прогулки с собакой, во дворе возле дома или в городском парке.

По мнению МОЗ, насекомые не могут прицепиться к человеку, пока он находится в движении - вредители дождутся, пока "жертва" остановится, чтобы отдохнуть. При этом, клещи движутся довольно медленно снизу вверх, и лучше всего их видно на одежде светлых оттенков.

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Если вы гуляете долго, то каждые 2 часа проверяйте себя и детей на предмет отсутствия насекомых. Тем, кто решил сделать "привал" и посидеть на траве или лужайке, МОЗ рекомендует очищать место пикника от веток, сухой травы и листьев в радиусе 20-25 метров от себя. По возвращении домой всю одежду, в которой вы гуляли, а также сумки и рюкзаки необходимо снять, постирать, погладить. Всех участников прогулки отправить в душ, а затем внимательно осмотреть тело и голову - проверить, не спрятались ли где-нибудь насекомые.

Какое самое лучшее средство от клещей

Все любители природы должны знать, что можно нанести на себя, чтобы отпугнуть клещей. Если предпочитаете аптечные репелленты, то можете ориентироваться на список МОЗ. В нем перечислены основные действующие вещества - именно они должны быть в составе защитных средств. К ним относятся:

DEET (ДЭТА);

икаридин (KBR 3023);

IR3535;

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта);

PMD (параментан-диол);

2-undecanone;

перметрин.

Тем, кто предпочитает народные методы, помогут другие варианты - скорее, "бабушкины", чем медицинские. Какой запах не переносят клещи, так это полыни, пижмы, мяты, ромашки, лаванды и розмарина. Чтобы уберечь себя от насекомых, купите эти травы и сделайте из них отвар. Достаточно просто опустить выбранное растение в кипяток, проварить 10 минут, дать настояться 2 часа, а затем перелить в бутылку с пульверизатором. Перед выходом на улицу этим средством можно обработать тело, голову и одежду с изнанки - тогда вредители не станут к вам подходить.

Как вытащить клеща - совет от медиков

Специалисты из Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) рассказали, как достать клеща, если вы его все-таки подцепили. По их мнению, лучше всего использовать тонкий пинцет с острыми кончиками - именно он сможет "подцепить" насекомое.

Затем нужно потянуть вверх с равномерным и уверенным давлением, но скручивать или дергать клеща не нужно, иначе его головка останется в коже. Их тоже можно достать пинцетом, но лучше действовать аккуратно. После того как вредитель будет извлечен, место укуса нужно протереть спиртом, а руки вымыть с мылом. Само насекомое также стоит окунуть в спирт, переложить в герметичный пакет, обмотать его лентой и выбросить. Также можно смыть клеща в унитаз.

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