Украинским пенсионерам пообещали, что в марте текущего года пройдет индексация пенсий, после которой выплаты для некоторых граждан пенсионного возраста повысятся. Как рассчитать пенсию после индексации самостоятельно - далее в материале.
Как посчитать пенсию после индексации - пошаговая инструкция
Абсолютно все пенсионеры, кроме тех, кого не коснется индексация пенсий в 2025 году в Украине, в начале весны обнаружат, что их пенсии пересчитаны. Важно понимать, что итоговая сумма не будет фиксированной - новый размер выплат зависит от многих факторов. ПФУ во время индексации будет учитывать стаж, размер зарплаты, наличие или отсутствие инвалидности и другие моменты. Но есть механизм, как узнать размер пенсии после индексации самостоятельно. Для этого нужно выполнить два действия:
- найти на сайте ПФУ личный кабинет;
- зайти в него через электронную подпись или банк ID;
- и в разделе "Моя пенсия" увидеть размер выплат.
Пенсии в Украине после индексации, по заявлениям Кабмина, не повышаются бесконтрольно - есть минимальная и максимальная сумма, которую могут добавить к выплатам. По прошлым годам становится ясно, что пенсии повышали минимум на сто гривень и максимум на полторы тысячи гривень.
Практически каждый пенсионер в стране может разобраться, как проверить правильность перерасчета пенсии в Украине. Существует определенная формула, которую используют, чтобы определить размер пенсионной выплаты.
В ней учитываются несколько показателей:
- размер средней заработной платы по стране (по Украине в данном случае);
- коэффициент заработной платы, который индивидуален для каждого человека;
- коэффициент страхового стажа.
Все три показателя умножают между собой, чтобы выяснить, какая индексация пенсии будет для конкретного человека. Расчеты можно сделать самостоятельно - представим себе, что стаж у вас 40 лет, зарплата 12 000 гривень, а средняя по стране - 15 000 гривень.
Показываем, как узнать размер пенсии после перерасчета, исходя из этих данных:
- размер средней зарплаты по стране оставляем так, как есть - 15 000 гривень;
- рассчитываем индивидуальный коэффициент - делим свою зарплату на среднюю по стране, то есть 12 000 \ 15 000 = 0,8
- считаем коэффициент стажа по страховке - умножаем количество лет стажа на 1%, в нашем случае 40 х 1% = 0.40.
В конце останется только перемножить все полученные числа между собой - 15 000 х 0.8 х 0.40 = 4 800 гривень.
ВАЖНО: коэффициент стажа не является фиксированным - он меняется в зависимости от стажа. Каждый год страхового стажа добавляет 1% к коэффициенту. Например, если у вас стаж 20 лет, коэффициент будет 0.20, потому что 20 х 1% = 0.20. Для любого стажа больше двадцати лет показатель коэффициента растет пропорционально:
- 30 лет - 0.30;
- 35 лет - 0.35;
- 40 лет - 0.40;
- 45 лет - 0,45 и тд.
Однако стоит помнить, что коэффициент не может быть больше 0,75 для среднестатистического украинца и 0.85 для человека, чья трудовая деятельность была связана с тяжелой и вредной для здоровья работой, то есть, попала в список № 1.