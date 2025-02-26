Индексация пенсий в Украине запланирована на март 2025 года.

Украинским пенсионерам пообещали, что в марте текущего года пройдет индексация пенсий, после которой выплаты для некоторых граждан пенсионного возраста повысятся. Как рассчитать пенсию после индексации самостоятельно - далее в материале.

Как посчитать пенсию после индексации - пошаговая инструкция

Абсолютно все пенсионеры, кроме тех, кого не коснется индексация пенсий в 2025 году в Украине, в начале весны обнаружат, что их пенсии пересчитаны. Важно понимать, что итоговая сумма не будет фиксированной - новый размер выплат зависит от многих факторов. ПФУ во время индексации будет учитывать стаж, размер зарплаты, наличие или отсутствие инвалидности и другие моменты. Но есть механизм, как узнать размер пенсии после индексации самостоятельно. Для этого нужно выполнить два действия:

найти на сайте ПФУ личный кабинет;

зайти в него через электронную подпись или банк ID;

и в разделе "Моя пенсия" увидеть размер выплат.

Пенсии в Украине после индексации, по заявлениям Кабмина, не повышаются бесконтрольно - есть минимальная и максимальная сумма, которую могут добавить к выплатам. По прошлым годам становится ясно, что пенсии повышали минимум на сто гривень и максимум на полторы тысячи гривень.

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Практически каждый пенсионер в стране может разобраться, как проверить правильность перерасчета пенсии в Украине. Существует определенная формула, которую используют, чтобы определить размер пенсионной выплаты.

В ней учитываются несколько показателей:

размер средней заработной платы по стране (по Украине в данном случае);

коэффициент заработной платы, который индивидуален для каждого человека;

коэффициент страхового стажа.

Все три показателя умножают между собой, чтобы выяснить, какая индексация пенсии будет для конкретного человека. Расчеты можно сделать самостоятельно - представим себе, что стаж у вас 40 лет, зарплата 12 000 гривень, а средняя по стране - 15 000 гривень.

Показываем, как узнать размер пенсии после перерасчета, исходя из этих данных:

размер средней зарплаты по стране оставляем так, как есть - 15 000 гривень;

рассчитываем индивидуальный коэффициент - делим свою зарплату на среднюю по стране, то есть 12 000 \ 15 000 = 0,8

считаем коэффициент стажа по страховке - умножаем количество лет стажа на 1%, в нашем случае 40 х 1% = 0.40.

В конце останется только перемножить все полученные числа между собой - 15 000 х 0.8 х 0.40 = 4 800 гривень.

ВАЖНО: коэффициент стажа не является фиксированным - он меняется в зависимости от стажа. Каждый год страхового стажа добавляет 1% к коэффициенту. Например, если у вас стаж 20 лет, коэффициент будет 0.20, потому что 20 х 1% = 0.20. Для любого стажа больше двадцати лет показатель коэффициента растет пропорционально:

30 лет - 0.30;

35 лет - 0.35;

40 лет - 0.40;

45 лет - 0,45 и тд.

Однако стоит помнить, что коэффициент не может быть больше 0,75 для среднестатистического украинца и 0.85 для человека, чья трудовая деятельность была связана с тяжелой и вредной для здоровья работой, то есть, попала в список № 1.

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