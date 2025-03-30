Игра и так себя хорошо рекламирует, считает Штраус Зельник.

Ожидание GTA 6 продолжается, и глава Take-Two Interactive Штраус Зельник объяснил, почему Rockstar так долго молчит о новой игре, несмотря на уже выпущенный трейлер.

Первый трейлер был представлен в декабре 2023 года, а все остальные подробности до сих пор неизвестны. Однако Зельник утверждает, что это не случайность, а часть тщательно продуманной маркетинговой стратегии.

Зельник поделился, что одной из причин долгого ожидания является необходимость создать максимально сильный интерес к игре. По его словам, создание таких масштабных проектов требует много времени, а Rockstar всегда стремится к совершенству, что, в свою очередь, делает процесс разработки более продолжительным. Это объясняет, почему GTA 6 появится только через 12 лет после выхода GTA 5.

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Он также отметил, что маркетинг игры будет разворачиваться поэтапно ближе к релизу, чтобы поддерживать высокий уровень ожидания. Зельник подчеркнул, что для Rockstar важно поддерживать баланс между заинтересованностью фанатов и их нетерпением.

В отличие от многих компаний, которые раскрывают планы по выходу игр за несколько лет, Rockstar предпочитает держать всё в секрете, чтобы максимизировать эффект от релиза.

Релиз GTA 6 всё ещё запланирован на осень этого года. Ранее Зельник утверждал, что дата окончательна и переносов не будет.

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