Украинцы могут перестать оплачивать то, чем не пользуются.

Долг за отопление - печальная реальность многих граждан нашей страны, особенно малоимущих категорий и пенсионеров. Дело в том, что даже при льготных тарифах и экономном потреблении некоторые украинцы все равно накапливают долги. Бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин в комментарии УНИАН рассказал, обязательна ли оплата за отопление подъезда и как можно изменить ситуацию со счетами.

Как не платить за отопление в подъезде - возможно ли это

По словам эксперта, не платить за отопление в подъезде нельзя. Во многих многоквартирных домах есть общие счетчики тепла. Ежемесячно стоимость потребленных гигакалорий тепла "разбрасывают" на квадратуру, и то, сколько владельцы квартир будут платить за потребленное тепло, будет зависеть от того, какая отапливаемая площадь их жилья.

Кроме того, на всех владельцев квартир делится сумма, которую необходимо оплатить за объем тепловой энергии, который был потрачен на отопление мест общего пользования. Даже если в квартире есть автономное отопление, оплата за отопление подъезда нужна, поскольку многоквартирный дом является общей собственностью всех владельцев жилья. 22 ноября 2018 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило приказ №315, в котором расписана указанная выше "Методика распределения между потребителями объемов потребленных в зданиях коммунальных услуг".

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Должны ли владельцы автономного отопления платить за центральное отопление

Симутин говорит, что если автономное отопление установлено в соответствии с требованиями законодательства, есть все соответствующие согласования, то владельцу жилья будут начислять только плату за отопление мест общего пользования. Если же автономное отопление установлено самовольно, тогда человеку придется заплатить за централизованное отопление и собственного жилья, и мест общего пользования:

Если человек откажется платить, компания-теплопоставщик может подать иск в суд, и я знаю не одно дело, которое проиграли потребители-нарушители.

Стоит отметить, что автономное отопление сейчас можно сделать исключительно на целый дом. Для этого нужно получить разрешение от местных властей. В случае перехода на автономное отопление, дом отрезают от централизованного теплоснабжения, разрывается договор с компанией-поставщиком тепла, и тогда плата за отопление в случае индивидуального отопления не будет нужна.

Можно ли не платить за отопление - если не проживаешь в квартире

Эксперт пояснил, что не платить за отопление можно только в двух случаях:

Если эта коммунальная услуга предоставлялась некачественно.

Если теплоснабжение предоставлялось не в полном объеме.

Чтобы не платить за отопление, эти факты нужно подтвердить документально. В частности, основанием для неуплаты за услугу теплоснабжения может быть тот факт, что жилье было разрушено. Для этого поставщику нужно предоставить документы, которые подтвердят факт разрушения жилья - советует Симутин.

Поэтому, если у вас есть долг за отопление, но ваша ситуация соответствует одному или некоторым из перечисленных случаев, вы можете ее решить на законном уровне.

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