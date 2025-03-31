Компания хотела по-быстрому разработать посредственный проект, чтобы сплотить команду, но директор по маркетингу отговорила Ньюэлла.

Valve могла выпустить свою первую игру задолго до Half-Life, но отказалась от этой идеи.

На GDC 2025 бывший директор по маркетингу компании Моника Харрингтон рассказала, что студия рассматривала возможность разработки более простого проекта, который помог бы сформировать команду перед созданием флагманской игры.

Этот "B-title" планировался как посредственная игра, главной задачей которой было не произвести революцию, а просто привлечь новых специалистов в Valve.

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Однако Харрингтон выступила против такого подхода, считая, что компания должна сразу делать ставку на проект высочайшего уровня. По ее мнению, Half-Life должен был не просто выйти, а сразу претендовать на звание "Игры года":

"Я провела бизнес-анализ и показала им, что это не сработает. Если вы так сделаете, компания провалится. Я сказала Гейбу, что Half-Life выстрелит только в том случае, если ее назовут игрой года".

В итоге Valve решила вложить все ресурсы в свой главный проект, и Half-Life действительно стал революцией для жанра шутеров, задав новые стандарты игрового дизайна и повествования.

Ранее Харингтон также вспоминала, что игроки не замечали первый Half-Life на полках магазинов, пока Valve не добавила на обложку наклейку "Игра года". Студия Гейба Ньюэлла оказалась первой, кто до такого додумался.

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