Вы удивитесь, но по такой технологии абсолютно всегда чебуреки получаются вкусными.

Два самых популярных варианта, как готовить тесто на чебуреки - это использовать кипяток. Дополнительно некоторые хозяйки наливают водку, кто-то обходится без нее. Посмотрите на оба рецепта, сравните и выберите наиболее подходящий для себя.

Хрустящие "пузырчатые" чебуреки - рецепт с водкой

Тесто на чебуреки на кипятке с водкой готовится очень просто, а кефир в составе начинки помогает мясу стать более сочным и нежным.

Ингредиенты:

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2 стакана муки;

150 мл воды;

1 ст. л водки;

1 куриное яйцо;

1 ст.л растительного масла;

соль;

350 гр мяса (можете брать любое);

два репчатых лука;

зелень;

полстакана кефира;

перец, соль.

В кастрюлю с водой влить масло, посолить, довести до кипения. Прямо в кипяток всыпать 0.5 стакана просеянной муки и быстро перемешать венчиком. Остудить до теплого состояния, затем вбить яйцо и влить водку, снова взбить венчиком. Постепенно всыпать оставшуюся муку, замешивая тесто ложкой, когда станет трудно - замешивайте руками. В конце завернуть тесто в пленку, оставить на 30 минут.

В это время приготовить начинку - мясо и лук пропустить через мясорубку, добавить измельченный укроп и\или петрушку. Переложить ингредиенты в миску, начать вливать кефир, помешивая массу.

Разделить тесто на 8 одинаковых кусков, каждый из которых раскатать в пласт примерно 2-3 мм высотой. Столовую ложку начинки выложить на тесто, разровнять по половине. Второй половиной накрыть, соединить края. Жарить чебуреки на сковороде с двумя-тремя стаканами масла, постоянно его подливая. Готовое угощение выложить сначала на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир, а потом подать к столу.

Рецепт теста на чебуреки без водки

Тесто на чебуреки на кипятке без водки и уксуса получается нежным и эластичным. Его легко раскатывать, оно хорошо "удерживает" начинку, не рвется, а при жарке начинает покрываться пузырьками.

Ингредиенты:

150 мл кипятка;

250 гр муки;

две столовых ложки рафинированного масла;

половина чайной ложки соли;

один репчатый лук;

по 150 граммов свинины и говядины;

50-60 мл холодной воды;

соль, перец.

Вскипятить воду, влить растительное масло и посолить. Получившуюся смесь влить тонкой струйкой в емкость с мукой, ложкой замесить тесто. Подождать, пока остынет, начать вымешивать руками. Через пять минут переложить тесто в пленку, оставить на кухне на полчаса.

Фарш пропустить через мясорубку, так же измельчить лук. Посолить, поперчить, влить воду, перемешать. Разделить фарш на восемь частей, взять тесто, раскатать в пласт примерно 24 в диаметре. В центр положить столовую ложку мясной начинки, распределить по одной части теста. Накрыть второй частью, защепить края. Жарить на сковороде с большим количеством масла, в конце выложить чебуреки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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