Компании действительно просто нужно было время на полировку проекта.

Ubisoft решила отложить релиз Assassin’s Creed Shadows, и многие предположили, что это связано с не самым удачным релизом Star Wars Outlaws.

Однако креативный директор игры Джонатан Дюмон уверяет, что всё не так. По его словам, команда просто взяла дополнительное время на полировку проекта, без радикальных изменений. Основное внимание уделили исправлению багов и доработке динамической системы погоды, которая влияет на игровой процесс.

Хотя задержка в основном связана с техническими правками, разработчики всё же добавили несколько небольших сцен, улучшающих взаимодействие между персонажами. Одна из них - момент, где Ясукэ и Наое смотрят в небо и говорят о будущем:

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"Мы просто хотели сделать максимально отполированную игру. Наш проект уже был в хорошей форме, но мы решили потратить время, чтобы убедиться, что всё работает идеально".

В итоге команда Assassin’s Creed Shadows не слишком расстроилась из-за переноса. Напротив, Дюмон отмечает, что дополнительное время позволило сделать то, что обычно приходится дорабатывать уже после выхода игры.

Ранее мы рассказывали, что Assassin's Creed Shadows удивила игроков реалистичностью и вниманием к деталям. Снег в игре тает в реальном времени, а течения рек и количество падающих листьев зависит от силы ветра.

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