Хотя поигравшие критики отмечают, что такая особенность немного мешает.

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 рассказали, что в игре не будет мини-карты. Это решение связано с желанием сохранить дух исследования. В игре, где мини-карта часто служит ориентиром, игроки могут слишком сильно полагаться на неё, что снижает ощущение открытия мира.

Eurogamer сообщает, что с точки зрения сюжета, такое решение также оправдано: "Все предыдущие экспедиции провалились, и герои не знают, что их ждёт впереди". Таким образом, отсутствие мини-карты помогает передать чувство неопределенности и неизвестности.

Однако, в ответ на критику журналистов о сложности навигации, разработчики решили добавить компас, чтобы облегчить ориентирование.

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Вдохновлённые играми FromSoftware, разработчики подчеркнули, что хотя их игра будет более линейной, они всё равно стремятся создать захватывающую и сложную атмосферу исследований.

Несмотря на влияние японских студий, визуальный стиль игры вдохновлён французской культурой, с элементами ар-деко и эпохи Belle Époque: "Мы не пытаемся копировать японскую стилистику, а ищем свой уникальный стиль, который лучше всего отражает нашу культуру".

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что Clair Obscur: Expedition 33 ещё не вышла, а по ней уже готовят фильм. В игре сложный нарратив и комплексные персонажи, поэтому было решено сразу снять экранизацию.

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