Благодаря этому подразделению, мир узнал о Stellar Blade и Stray.

Оказывается, у Playstation есть специальная команда, которая занимается поиском скрытых игровых жемчужин и помогает маленьким студиям выводить их проекты на мировой рынок.

Эта команда сыграла ключевую роль в успехе таких игр, как Stellar Blade и Stray, которые благодаря поддержке Sony смогли найти свою аудиторию, несмотря на конкуренцию с крупными AAA-проектами.

Бывший старший вице-президент Playstation по глобальному партнерству Фил Розенберг, недавно дал интервью, где отметил, что именно команда Content Ventures PlayStation специализируется на поиске игр с большим потенциалом. По его словам, эта команда - лучшая в мире в своем деле:

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"Никто в мире не умеет лучше находить скрытые жемчужины и развивать перспективные компании, которые, вероятно, не попадают в поле зрения большинства из нас".

Ранее бывший глава Playstation Шухей Йошида рассказал, что NieR: Automata спасла японскую игровую индустрию. Проект Ёко Таро показал, что японский геймдев может стать всемирно известным, даже если проект пронизан японской культурой, а не западными трендами, делится Йошида.

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