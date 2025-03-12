Любой из четырех способов без проблем очистит микроволновку - останется просто пройтись салфеткой.

Уборка не обязательно должна быть тяжелым и нервным делом. Если использовать хитрые лайфхаки, то даже рутинная работа станет легкой.

Ранее мы рассказывали, как отмыть кастрюлю от жира.

Издание Mirror поделилось советами основателя "Министерства чистоты", гуру уборки Маниша Джейн касательно того, как быстро помыть микроволновку внутри от жира.

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Как очистить микроволновку от жира - четыре простых способа

Не каждый догадается, что лимон - это одно из тех средств, чем отмыть микроволновку внутри от жира.

Эти цитрусовые являются натуральным обезжиривателем и очистителем. Чтоб воспользоваться этим методом подготовьте лимон, немного воды и миску, которую можно использовать в микроволновке.

Разрезаем лимон, выжимаем сок в миску с водой и добавляем туда сам цитрусовый. Ставим в микроволновку на высокую мощность на три минуты. Этого времени будет достаточно, чтоб лимонная вода закипела и появился пар.

Оставляем на несколько минут, не открывая дверцу. Затем достаем миску и протираем все внутри чистой тканью. Пар размягчает все пятна, а лимон подарит свежий аромат.

Белый уксус — еще один мощный союзник в том, как очистить микроволновку от застарелого жира. Смешайте в миске воду и уксус и поставьте в микроволновку на пять минут, затем оставьте еще на пять минут, не открывая дверцу.

После этого вынимаем посуду и протираем технику внутри. Этот уксусный пар поможет вывести даже сложные пятна и нейтрализовать любые запахи.

Другой простой способ, как отмыть микроволновку от жира, предполагает использование влажной ткани или губки.

Поместите ее в микроволновку, включите на две минуты на высокой мощности и оставьте дверцу закрытой еще на минуту, чтобы дать пару накопиться.

Будьте осторожны, поскольку ткань будет горячей. Пар от нее размягчит загрязнения и их будет легко убрать без едких средств.

Если вам не нравятся предыдущие методы, то можно поставить в микроволновку миску с обычной водой. Разогреваем на высокой температуре две минуты и оставляем еще на столько же. После этого протираем технику бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.

При регулярной очистке ваша техника будет в хорошем состоянии.

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