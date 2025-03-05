Готовится картошка в мундире в микроволновке минут за десять.

Картофель в мундире - это простой и вкусный гарнир, который можно кушать как самостоятельное блюдо или в дополнении с каким-то белком.

Однако варка овощей может занимать достаточно много времени и при этом часть вкусов вытягивается водой. Гораздо лучше получается картошка в мундире в духовке, вот только не у всех есть эта печь.

Поэтому можно попробовать сделать картофель в мундире в микроволновке. Также УНИАН рассказывал, как приготовить дома настоящие козинаки из семечек.

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Картофель в мундире - рецепты без духовки

Как пишет simply recipes, картофель в мундире в духовке требует на 75% больше времени, чем при приготовлении этого блюда в микроволновке. Еще один несомненный плюс - это текстура этого овоща внутри при таком типе готовки. Она более пушистая и нежная, за счет пропаривания.

Перед тем, как приготовить картофель в мундире, нужно озаботиться выбором сорта корнеплода. Лучше всего для этого подходит "Russet". Стоит учитывать, что в микроволновке с мощностью 1000 Вт готовка займет около 10 минут, но если она менее или более мощная, то время может измениться. Также на это повлияет размер овоща и то, старый он или молодой.

Для приготовления возьмите:

картофель;

оливковое масло;

соль;

натертый чеддер;

сметану;

сливочное масло;

зеленый лук.

Овощи тщательно вымываем и протыкаем их вилкой со всех сторон. Далее помещаем их на тарелку и готовим в микроволновке 8-12 минут.

Если хочется, чтоб у картофеля была хрустящая корочка, то его нужно смазать оливковым маслом и подрумянить в аэрогриле или духовке - иного способа нет.

Далее горячие овощи разрезаем пополам и выкладываем сверху на внутреннюю часть сливочное масло, сыр, сметану или зеленый лук - на ваш выбор. Затем приправляем специями по вкусу. Хранится такой картофель в холодильнике до трех дней.

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