Что туда войдёт - неизвестно, но, возможно, в комплекте будут сразу обе части серии.

Naughty Dog работает над специальным изданием The Last of Us для Playstation 5. По слухам, оно получит физический релиз и будет стоить аж 109 долларов.

Об этом сообщил инсайдер Billbil-kun, который ранее неоднократно раскрывал планы Sony. Он предполагает, что в издание могут войти обе части серии, ремастеры, разумеется, либо же оно предложит какой-то дополнительный контент.

Анонс ожидается в течение двух месяцев, что совпадает с важными событиями для франшизы. 13 апреля стартует второй сезон сериала от HBO, а 19 июня исполнится пять лет со дня выхода второй части.

Также совсем скоро The Last of Us Part 2 выйдет на ПК, но недавно мы рассказывали, что многие игроки снова столкнутся с проблемами с Playstation Network. Игра будет недоступна в 130 странах.

Кроме того, новой игры фанатам ждать не стоит. Создатель The Last of Us Нил Дракманн допустил, что третья часть может никогда не выйти – вероятно, Part 2, останется заключительной.

