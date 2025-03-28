Королем игровых сборок признан Ryzen 9800X3D, а вот последние поколения Intel лучше избегать.

Популярный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt опубликовал новый ролик, в котором составил ультимативный тирлист процессоров для сборки игрового ПК весной 2025 года.

Список разделили на 3 основных категории: бюджетные, среднебюджетные и флагманские процессоры. Если вы не следите активно за рынком CPU, то для вас это может быть полезно при апгрейде или сборке нового ПК.

Королем игровых сборок в 2025 году признан Ryzen 9800X3D . Все просто: это самый быстрый геймерский процессор из всех доступных на рынке, обеспечивающий ультимативную производительность в игровых задачах.

. Все просто: это самый быстрый геймерский процессор из всех доступных на рынке, обеспечивающий ультимативную производительность в игровых задачах. В сегменте среднего класса блогер рекомендует покупать Ryzen 9700X . Он ненамного дороже своего прямого предшественника в лице Ryzen 7700X, но обеспечивает заметно более высокую производительность в играх. Кроме того, чип очень холодный.

. Он ненамного дороже своего прямого предшественника в лице Ryzen 7700X, но обеспечивает заметно более высокую производительность в играх. Кроме того, чип очень холодный. Если же пользователь ищет более дешевое решение, то ему стоит обратить внимание на дуэт Ryzen 5 7400F и Ryzen 5 7500F. Оба решения могут похвастаться отличным соотношением цены и производительности, а при следующем апгрейде их можно будет заменить на более производительный процессор под сокет AM5.

А вот Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7600х, Ryzen 5 9600х, а также любые Intel Core 14 и 15-го поколения противопоказано покупать в марте 2025 года. У всех их есть более дешевые и круче аналоги.

Видео дня

Напомним, ранее в этом месяце AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей карточкой для 2К-гейминга на текущий момент. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира весной 2025 года. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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