Очень нежные шоколадные блинчики готовятся не сложнее классических.

Ароматные шоколадные блины такие вкусные, что даже не требуют начинки - это уже полноценный десерт. Съедаются такие изделия за считанные минуты, а в процессе приготовления на кухне соблазнительно пахнет шоколадом. Если все же хотите их начинить, то попробуйте сочетание с фруктовой или кисломолочной начинкой.

Шоколадные блины с какао на молоке

Ингредиенты:

молоко - 500 мл;

сметана - 2 стол. л.;

мука - 200 г;

какао - 3 стол. л.;

яйца - 3 шт.;

сахар - 3 стол. л.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль - щепотка.

Яйца и молоко заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Если готовите шоколадные блины на молоке и кипятке, то берите по 250 мл каждой жидкости.

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Яйца вымойте под проточной водой и взбейте с сахаром до однородности. Если хотите начинять блинчики, то кладите меньше сахара. Добавьте молоко, сметану, подсолнечное масло и щепотку соли, снова перемешайте. Затем вмешайте в тесто просеянную через сито муку с какао, чтобы не было комочков.

Оставьте тесто настояться на 10-15 минут и готовьте шоколадные блинчики на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минут. Перед первым изделием смажьте поверхность маслом. Желательно использовать антипригарную блинную сковородку.

Шоколадные блины на кефире

Ингредиенты:

кефир - 500 мл;

вода - 300 мл;

яйца - 3 шт.;

сахар - 4 стол. л.;

мука - 300 г;

какао - 2 стол. л.;

сода - 0,5 чайн. л.;

подсолнечное масло - 3 стол. л.;

щепотка соли.

Яйца, сахар и кефир взбейте венчиком до однородности. Муку смешайте с какао и через сито просейте в тесто. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Вскипятите воду, смешайте с содой и влейте в миску тонкой струей. Последними добавьте щепотку соли и масло. Оставьте тесто на 30 минут под пленкой.

Перед приготовлением ещё раз перемешайте ложкой тесто. Затем на горячей сковороде с маслом пожарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте готовые шоколадные блинчики с начинкой или без.

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