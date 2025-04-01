После объявления о продаже игр китайскому гиганту, акции Ubisoft упали на 19%.

Недавно стало известно, что Ubisoft передала Assassin's Creed и другие франшизы китайскому техногиганту Tencent, и он фактически стал совладельцем самых прибыльных серий французской компании.

Теперь издание Insider Gaming получило в своё распоряжение внутреннее письмо Ubisoft, в котором раскрываются детали создания нового подразделения компании совместно с Tencent.

Инвесторы тоже не в восторге - с момента новости акции Ubisoft упали на 19%. Один из них признался, что такая реакция связана с неопределённостью: пока неясно, как будет работать новая структура и насколько выгодным окажется это сотрудничество с Tencent. Другой инвестор выразил сомнение в значимости сделки в долгосрочной перспективе, если в самой Ubisoft не произойдут более серьёзные изменения.

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Сотрудники также не чувствуют уверенности. Те, кто работает в компании, говорят, что вся внутренняя коммуникация ограничивается парой корпоративных писем.

Некоторые полагают, что Ubisoft поторопилась с этим шагом на фоне положительных результатов Assassin’s Creed Shadows, но когда именно было принято окончательное решение - остаётся загадкой.

Из письма становится очевидно, почему инвесторы и работники обеспокоены: у Ubisoft пока нет чёткого плана. Новая структура объединит три крупнейшие франшизы: Assassin’s Creed, Rainbow Six и Far Cry, при этом Tencent останется миноритарным акционером, а контроль сохранится за Ubisoft.

В новую компанию полностью перейдут студии в Квебеке, Сагене и Шербруке, тогда как проектные команды из Монреаля будут распределены между Ubisoft и новым подразделением. .

На данном этапе это всего лишь запуск процесса, а что будет дальше, пока не ясно. До лета Ubisoft займётся планированием, обсуждением новой модели и её влияния на обе стороны, после чего начнётся постепенный переход к новой структуре.

Ранее главный редактор Insider Gaming Том Хендерсон рассказал, что уникальная многопользовательская Assassin's Creed Invictus выйдет в этом году.

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