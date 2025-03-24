Только мощного железа недостаточно для успеха, считает Шухей Йошида.

Бывший глава Playstation Шухей Йошида рассказал, что без эксклюзивов PS1 могла бы провалиться.

В интервью YouTube-блогеру Кайлу Босману Йошида отметил, что Sony с самого начала понимала: одного мощного железа недостаточно, чтобы сделать консоль успешной. Компания сделала ставку на разнообразные и уникальные игры, которые не были доступны на других платформах:

"Они явно понимали, что эксклюзивные игры — это ключевая составляющая успеха видеоигровой платформы".

Sony заранее начала инвестировать в студии по всему миру, чтобы обеспечить эксклюзивные проекты. Например, Psygnosis занималась серией Wipeout, а 989 Studios разрабатывала спортивные игры. Эти проекты стали важными элементами стратегии продвижения первой Playstation.

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Решение сосредоточиться на эксклюзивах помогло Sony не только закрепиться в индустрии, но и проложить путь для будущих поколений консолей. Если бы компания не сделала этого шага, Playstation, возможно, не смогла бы добиться такого успеха.

Ранее Шухей Йошида рассказывал, что Sony переделала дизайн Крэша Бандикута для Японии из-за его уродливости.

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