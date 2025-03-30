Есть разница между убийством случайного человека и собственного ребёнка ради спасения множества жизней, говорит Нил Дракманн.

В преддверии второго сезона сериала "Одни из нас" создатели вновь затронули один из самых спорных вопросов франшизы: был ли Джоэл прав, когда решил спасти Элли, пожертвовав шансом спасти человечество?

Сценарист оригинальной игры Нил Дракманн уверен: Джоэл был прав. Он признался, что, оказавшись в такой же ситуации, поступил бы так же ради спасения своей дочери. По его словам, есть разница между тем, чтобы пожертвовать незнакомцем, и тем, чтобы отдать своего ребенка ради абстрактного блага.

Соавтор сериала Крэйг Мэйзин тоже склоняется к тому, что на месте Джоэла сделал бы то же самое. Однако он отметил, что единственно верного ответа на этот вопрос нет, и именно поэтому финал игры так задевает зрителей и вызывает нескончаемые обсуждения.

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Своими мыслями поделились и актеры. Гэбриел Луна (Томми) признался, что не может осуждать поступок героя, ведь для Джоэла Элли стала его целым миром. Янг Мазино (Джесси) считает, что персонаж действовал на автопилоте, не осознавая масштабов своих действий.

Премьера второго сезона "Одни из нас" запланирована на 13 апреля.

Ранее Нил Дракманн подтвердил, что во втором сезоне они исправили одно из главных расхождений с играми.

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